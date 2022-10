Nacional vence e lidera nos Cinquentinha da LAF

O Nacional venceu o Boca Juniors por 1 a 0 e foi a 12 pontos, líder isolado da competição com 100% de aproveitamento. Já o Boca embora com a derrota permaneceu na vice liderança com 9 pontos e saldo de seis.

A equipe do Fluminense fez 2 a 0, no Tinga e pulou paras terceira colocação. Nove pontos ganhos e saldo seis. O Tinga caiu pra quarto colocado 6 pts e com saldo dois.

Quem confirmou os primeiros três pontos no certame foi o Sindicato, após vitória de 2 a 1, sobre o lanterna Cruzeiro que ainda não venceu no campeonato. A folga na rodada foi da equipe do Alvorada, que é o quinto na classificação com 6 pontos ganhos e saldo negativo de três.

De acordo com o coordenador técnico do torneio Valdir Knierin, a próxima rodada (6ª), os jogos voltam a ser realizados no domingo.

Confira os jogos do dia 23:

10 h no Palmeiras – Nacional x sindicato

10 h no Honório Lemes – Alvorada x Boca Jrs.

10 h no Estrelão – Fluminense x Cruzeiro

Folga: Tinga.

Foto: arquivo PAT