Não cessam as tentativas de jogar droga para o interior do Presídio

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mais 17 porções de maconha embrulhadas em plástico com moeda e fita isolante preta, foram apreendidas.

Na manhã da última sexta-feira(27), durante o banho de sol, a guarda externa do PEAL, composta por policiais militares identificou um indivíduo em atitude suspeita, nas imediações da Casa Prisional.

Em ato contínuo, o suspeito lançou objetos em direção ao interior do Presídio e rapidamente fugiu. O indivíduo não teve êxito, pois a encomenda caiu na área externa sendo apreendida pela Brigada Militar.

Foram identificadas, as porções de maconha embrulhadas em plástico com moeda e fita isolante preta, um dos modus operandi dos criminosos.

As guarnições realizaram diligências e patrulhamento no entorno do PEAL, mas o indivíduo não foi localizado.