Símbolo da praça Getúlio Vargas é pichado em Alegrete

Um dos locais mais bonitos e que marcam a história de Alegrete é o Monumento ao Expedicionário na Praça Getúlio Vargas.

Mas logo cedo, ver o Monumento com muita pichação, com certeza deixa esse símbolo de bravura com sombras indesejáveis.

Pichações no Monumento ao Expedicionário

Liberdade de expressão, desrespeito com bens públicos, o que leva alguém a fazer isso? A resposta não se sabe, mas o certo é que deixa o local com aspecto sujo e em nada contribui com a beleza da nossa principal praça.

As pichações estão em várias partes do Monumento ao Expedicionário. O Secretário de Infra Estrutura, Mário Rivelino Soares diz que pintaram não faz muito tempo esse monumento e lamenta as pichacções em um dos locais mais bonitos da cidade.

– Buscamos manter tudo em ordem e vamos ter que repintar assim que der, porque nossa comunidade merece uma praça bonita e essa obra marca a nossa Getúlio Vargas, considerou o secretário de Infraestrutura.