Não tem outra definição: furtar placa de sinalização é o cúmulo da chinelagem

Furtos estão entre as ocorrências recorrentes nos últimos meses. Um acréscimo tem sido registrado no interior de veículos, objetos e baterias.

Além disso, os mais recentes foram em dois casos. O primeiro na manhã de segunda-feira(14), quando uma guarnição da Brigada Militar por determinação da sala de operações deslocou -se até a Avenida Assis Brasil, bairro Cidade Alta.

A informação era de que a proprietária de um estabelecimento comercial, identificou, ao chegar na loja, que o local havia sido arrombado e o prejuízo chegou próximo a mil reais, entre valores(dinheiro) e um relógio.

A vítima de 55 anos, por meio do sistema de videomonitoramento, identificou que um homem entrou no estabelecimento por volta das 4h15. O indivíduo entrou pelos fundos, ao colocar uma escada e abrir um tapume com uma espécie de chave, depois rastejou pelo estabelecimento para não ser identificado, pois estava com uma touca e máscara.

Já o segundo caso, foi na terça-feira(15), onde por volta das 20h, depois de informações referente a um furto de duas placas de sinalização de trânsito com indicativo de (PARE), uma guarnição deslocou-se o Bairro Segabinazzi.

Durante a averiguação, os policiais abordaram o suspeito, de 20 anos, que ao ser indagado sobre as placas, apontou o local em que estavam. O material e o homem foram conduzidos à Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro.