Natal Iluminado premia as melhores decorações residenciais

Compartilhe















Prefeitura Municipal entrega certificados para os ganhadores do concurso natal iluminado 2020 na categoria residencial.

Na primeira semana de janeiro , o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade realizaram a entrega dos certificados para os ganhadores do concurso Natal Iluminado. A iniciativa foi adotada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR como forma de incentivar a comunidade a manter o espírito natalino.

O concurso foi dividido em duas categorias: comercial e residencial:

Categoria Residencial:

1º Lugar: José Benites de Freitas

2º Lugar: Valmir Rangel Duarte

3º Lugar: Nei Machado

Como premiação, os primeiros colocados terão 100% de desconto no IPTU, em segundo 50% de desconto e em terceiro 30% de desconto. Esses valores são válidos somente para o Imposto Predial e Territorial Urbano, onde não estão inclusas as taxas de recolhimento do lixo.

Como regra base, para participar do concurso, os cidadãos devem estar com os impostos quitados. Os interessados em participar nesse ano de 2021, deverão atentar para os pagamentos em dia.