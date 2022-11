Natal iluminado vai premiar com descontos no IPTU casas mais decoradas para o Natal

Mais um final de ano se aproxima e com ele a Secretaria de Desenvolvimento Econômico traz a promoção Natal Iluminado.

A Secretária Caroline Figueiredo informa que ja encaminharam o regulamento do concurso à Secretraia de Administração

O concurso vai ser em duas categorias: casas particulares e comerciais em que as mais decoradas, com motivos de Natal, vão ser premiadas com isenção e descontos no IPTU.

Quem quiser participar poderá se inscrever até o final deste mês de novembro na Secretaria, na rua Luis de Freitas, antigo Senac.