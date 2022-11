Escola do Legislativo está apta para promover cursos, palestras e atividades afins

A Câmara de Alegrete é pioneira na Fronteira Oeste na implantação da Escola do Legislativo, voltada à capacitação e formação de estudantes de todos os níveis, além da qualificação de agentes políticos. Sua criação ocorreu a partir proposição da Mesa Diretora, a partir de inciativa do atual presidente do Legislativo, Anilton Oliveira, aprovada em julho pela maioria dos vereadores e cuja instalação ocorreu em sessão solene no mês de agosto, com a presença do presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas, Florer Madruga. A ABEL tem sede no Senado Federal e a entidade firmou parceria, através de associação, com o Legislativo alegretense.

A Escola do Legislativo é um órgão educativo que promoverá cursos, palestras, seminários e atividades culturais, de forma permanente, para ampliar a troca de informações, aprimorar a atuação parlamentar e contribuir para o saber político da população em geral. Desse modo, a Escola busca integrar a comunidade com o Poder Legislativo, despertando nos jovens a consciência da cidadania, sendo uma inestimável ferramenta na construção de uma sociedade mais justa.

A Escola do Legislativo de Alegrete tem como diretor o servidor João Cândido Araújo, documentalista da Câmara Municipal.

Na Feira do Livro

De forma inédita, a Câmara Municipal participou efetivamente da Feira do Livro de Alegrete, ocupando um dos estandes, onde foram apresentadas à comunidade as ideias do projeto, assim como estabelecidas parcerias com escolas locais.

Coleção em Miúdos

A Câmara Municipal adquiriu 300 exemplares da “Coleção Em Miúdos”, um estudo da Constituição Federal por meio da “Constituição em Miúdos”, cada vez mais difundido. Compõem a “Coleção em Miúdos” a “Cartilha de Atividades da Constituição em Miúdos”, “Constituição em Miúdos II”, “Lei Maria da Penha em Miúdos”, o “Estatuto da Criança e do Adolescente em Miúdos” e o “Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos”.

Os temas são tratados através de histórias em quadrinhos, com personagens espalhando sementes de transformação, de cultura e de atuação cidadã, não violenta e fraterna.

Os livros serão distribuídos para todas as bibliotecas da rede municipal de ensino, oferecendo importante ferramenta para professoras e professores trabalharem tais temáticas no ambiente escolar.

Convênio com a Unipampa

Um convênio com o campus de São Borja da Unipampa oportunizará aos acadêmicos de Direito e de Ciência Política ministrar oficinas em Alegrete, além de aqui estagiarem. Também em parceira com a Unipampa está programada uma Capacitação para o uso da Língua Brasileira de Sinais, para difusão e treinamento da comunicação em Libras, a cargo das especialistas Ana Paula Gomes Lara e Roberta dos Santos Messa.

Visitas de alunos

A Escola do Legislativo já desperta interesse nas comunidades escolares do Município. O projeto “Conheça o Poder Legislativo” abre as portas da Câmara, quando os alunos circulam pela Casa, são recebidos no Plenário e recebem cartilha que descreve de forma didática e lúdica as funções da Casa e dos vereadores.

Na manhã de quarta-feira (09), foram os alunos da Escola Lauro Dornelles que marcaram presença na nossa Câmara Municipal.

Presidente

O vereador Anilton Oliveira, principal articulador da criação da Escola do Legislativo, avalia como extremamente positiva a implantação e os avanços que já aconteceu em poucos meses desde sua instalação, “Queremos o Legislativo mais próximo da comunidade e estabelecer esse elo através do conhecimento, da cultura, da leitura e de ações inclusivas e afirmativas só pode resultar em benefício para todos e todas”. – Ganha a cidade, avalia o vereador.