Projeto Quintanares celebra a obra de Mário Quintana a partir de hoje

Alegrete realiza a 1ª edição do Projeto Quintanares. A proposta é criar uma semana voltada à celebração do poeta alegretense Mário Quintana, e acontece de hoje(10) até o dia 13.

Nesta primeira edição, a comissão organizadora do projeto prevê duas atividades que resgatam a memória e valorizam a importância do poeta para o Município e para o mundo.

Nos dias 10 e 11, o Centro Cultural Adão Ortiz Houayek abre as portas do átrio para a atividade denominada “Conheça a vida do poeta.”, com contações de histórias, mostra literária Mário Quintana, Ouça Quintana e exibição do curta “Velha História”. Todas as ações inspiradas na obra do poeta.

Já no domingo(13), a partir das 19h30, será inaugurada uma estátua em homenagem a Mario Quintana, na Praça Getúlio Vargas. A mesma, construída pelo artista plástico Rossini Rodrigues, será colocada em frente ao calçadão.

O evento contará com música ao vivo, recital de poesias, intervenções artísticas, além da presença do Quintaninha (Bento Quintana), personagem que representa Mário Quintana menino, que estará interagindo com o público presente.

A partir de 2023, o Projeto Quintanares passará a ser realizado sempre no mês de julho, na semana de nascimento do poeta. A realização é da Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc.