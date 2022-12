Natal na praça com a energia do amor e humanidade

Share on Email

Natal na Praça Getúlio Vargas

E com o sentimento de fraternidade e união entre as pessoas, a Prefeitura promove o Natal na Praça. Com o tradicional presépio o espaço é tomado por uma energia de humanidade que nos remete a reflexão sobre a data mais cristão em todo o mundo.

Presépio

A visitação é aberta durante todo o dia e a noite acontece a presença do Papai Noel.

Para alegria das crianças o Papai Noel vai estar no local, das 19h 30min às 21h, para que todos possam fazer fotos. Junto a Prefeitura montou o pergolado do amor, já que Natal é a data em que deve ter união e amor entre todos, lembrou a Secretaria Iara Caferatti.