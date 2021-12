Natal não é só presente

O natal surgiu muitos anos atrás em festas pagãs, onde os romanos celebravam a chegada do inverno. Após um tempo, outras regiões também começaram a incluir o natal em sua cultura, como os mesopotâmicos, por exemplo, que sacrificavam um homem para que os “monstros” não despertassem.

Com a fama e força do cristianismo, a data foi oficializada como Natal do Senhor, um modo de homenagear o nascimento de Jesus e de cristianizar as festas pagãs. Porém, mesmo que as culturas e os modos de celebrar essa data sejam diferentes, o significado é sempre o mesmo: celebrar junto a pessoas especiais, compartilhar e agradecer.

Uma curiosidade é que uma tribo indígena brasileira faz uma ceia livre, no meio da aldeia, onde cada um leva o que tem, para que assim todos possam ter uma mesa farta no Natal.

Podemos dizer que após esse tempo em pandemia, longe de amigos e familiares, sem poder comemorar datas especiais perto de quem se ama e com o aumento dos preços em todos os setores, o significado verdadeiro do natal voltou à tona. É uma pena que tenha sido preciso um cenário pandêmico para mostrar o que realmente é importante e o que vale apena.

Natal é dia de estar perto das pessoas que fazem da sua vida especial, é dia de agradecer pela saúde, pela fé e pela força que fizeram você resistir e continuar.

CURIOSIDADES

A árvore de Natal foi montada pela primeira vez por Martinho Lutero, tradição que se espalhou pelo mundo.

O Papai Noel é inspirado em um bispo turco que deixava moedas perto das chaminés das pessoas mais necessitadas, ele era chamado de São Nicolau. E é por isso que essa data representa a generosidade.

A ceia de natal teve origem na Europa, onde as pessoas deixavam a porta de suas casas abertas para receber viajantes. Representando a união e a confraternização.