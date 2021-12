Motorista de aplicativo é encontrado morto em porta-malas em Viamão

Share on Email

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro, na sexta-feira (10), em Viamão, na Região Metropolitana do RS. O corpo da vítima, um homem de 45 anos que não teve seu nome identificado, foi localizado pela Brigada Militar por volta das 21h em um carro parado na RS-040, próximo ao pedágio de Águas Claras.

A vítima foi encontrada com marcas de asfixia e com as mãos amarradas.

Um casal é investigado pela Polícia Civil. De acordo com a BM, um jovem de 19 anos e uma adolescente de 16 estavam no carro da vítima na hora do crime e tentaram fugir. Eles bateram o veículo e tentaram se esconder em um matagal às margens da rodovia.

A jovem, sem antecedentes, foi encontrada por volta das 21h e encaminhada a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), enquanto o homem foi detido em um posto de gasolina por volta das 3h30.

A Polícia Civil trata o caso como latrocínio.

Na segunda-feira (13), o caso será encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Viamão.