Palavras cruzadas: a fonte da juventude para o cérebro

O mais comum de se ver são idosos com uma caneta e o caderninho com palavras cruzadas, seja os comprados ou até mesmo no jornal. Mas com o passar do tempo, as palavras cruzadas conquistaram o coração de pessoas de várias idades, inclusive dos jovens.

Considerando a pandemia, a grande parte do tempo dentro de casa, as rotinas quebradas e os passeios com amigos quase impossíveis, os jovens recorreram as palavras cruzadas, para entreter a mente e diminuir o estresse. Podemos citar os jogos on-line como a principal facilitadora desse acontecimento, pois com a ligação entre a tecnologia e os jovens é muito forte.

Não é de hoje que ouvimos falar que tudo que exercita o raciocínio lógico faz bem a mente e além de trazer vários benefícios à saúde, previne doenças que afetam a memória.

Os cientistas do Instituto do Alzheimer de Wisconsin, nos EUA, fizeram testes utilizando as palavras cruzadas e puderam ter a certeza de que essa ginástica cerebral pode não só prevenir a doença, mas retardá-la depois de diagnosticada.

BENEFFÍCIOS DAS PALAVRAS CRUZADAS

Aumenta o vocabulário;

Mais facilidade em aprender conteúdos novos;

Melhora na ortografia;

Ajuda na aprendizagem de novos idiomas;

Aumenta a concentração;

Ajuda a desenvolver a paciência;

Mantém o cérebro ativo e mais saudável;

Previne e retarda o Alzheimer;

Desenvolve o raciocínio lógico;

Aumenta a facilidade na resolução de problemas,

Diminui o estresse.

No ranking dos países que mais fazem uso das palavras cruzadas, o Brasil está em 4° lugar, perdendo somente para os Estados Unidos, França e Itália. E o mais curioso, é que uma pesquisa realizada nos últimos anos aponta que os maiores consumidores de palavras cruzadas no nosso país são jovens.

Esse tipo de exercício é muito indicado para quem vai realizar concurso ou vestibular, pois ao realizar a palavra cruzada sobre o tema de estudo, a fixação do conteúdo fica muito mais fácil. Além disso, é muito usado por professores para ajudar no desenvolvimento da fala e vocabulário das crianças.

Vale lembrar que nunca é tarde para começar a exercitar o cérebro.

Geovanna Valério Lipa