Natal Vida Card com as crianças do Projeto “Vida saudável, sorriso brilhante”

Uma bela reflexão para celebrar o Natal, uma data geralmente marcada pela confraternização, partilha de afeto, troca de presentes e principalmente de renovar laços familiares e valores como a união e fraternidade.

Nesta sexta-feira(16), mais um momento especial inundou os corações das crianças que participam do Projeto do VIDA CARD “Vida saudável, sorriso brilhante”. Foi realizada a chegada do Papai Noel na sede do G. T “OS TAURAS”. Uma festa da solidariedade regada de muita alegria e encantamento por parte de todos, com direito a cachorro-quente, refrigerante, doces, presentes de natal e muitos registros fotográficos.



O evento foi organizado com muito carinho e dedicação pela equipe do Vida Card, liderados pela gerente administrativa Ana Kátia França Silveira, apoio incansável da senhora Ângela Rodrigues (que faz parte da Associação dos Moradores do Bairro Getúlio Vargas e também do Grupo Tradicionalista “Os Tauras”), que cedeu e decorou o espaço com um lindo cenário de natal, presenças do Dr. Maurízio Padoin, Drª. Érica Pilecco, equipe Vida Card e mães que integram o projeto.



As crianças que aguardavam ansiosas o momento da chegada do Papai Noel, transbordaram de alegria e brilho no olhar que refletia a magia do natal.



Essa é a mais uma das ações sociais do Vida Card Alegrete que conta com uma equipe de profissionais qualificados, parceiros e colaboradores que adotaram uma “cartinha de natal” dentro da clínica e proporcionaram às crianças, um natal mais feliz e repleto de esperança.



O Projeto do VIDA CARD “Vida saudável, sorriso brilhante” é uma ação que vem sendo desenvolvida desde o ano passado e, neste ano acolheu as crianças do Bairro Getúlio Vargas, que logo após ser realizada a avaliação com a Drª. Érica Pilecco (dentista), são encaminhadas para dentro da unidade Vida Card, onde é realizado o tratamento odontológico, sem nenhum custo.



Essas e tantas outras ações só servem para reafirmar o compromisso da Família Vida Card, que é devolver para a comunidade todo o carinho e a receptividade desde a sua inauguração em Alegrete.

“Esse é o verdadeiro espírito do natal” – destaca Ana Kátia.

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro

Contato: 55 3421 4776

Horário de Atendimento:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30min às 20h

Aline Menezes