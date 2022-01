Nem plana, nem geoide: nova corrente defende que a Terra tem formato de rosca

Share on Email

A definição técnica para geoide é uma superfície equipotencial do campo da gravidade, ou seja, sobre essa superfície o potencial do campo da gravidade é constante, coincidindo, portanto, com uma superfície de equilíbrio de massas d’água. Apesar de comprovada cientificamente, há outras correntes que não concordam que o nosso planeta tem a forma de um geoide.

É o caso da teoria do Terraplanismo, a qual defende que o planeta possui forma achatada e é coberto pelo firmamento em formato de domo (cúpula). Segundo essa corrente de pensamento, o Sol e a Lua possuiriam tamanhos muito menores que o real e fariam movimentos dentro do espaço do firmamento. Já a Antártida estaria nas bordas desse disco. Para os terraplanistas, a NASA – Agência Nacional Estadunidense, seria o principal responsável por manter a farsa da terra em um formato geoide e o real motivo para isso seria o poder financeiro e hegemônico.

O fato é que apesar de existir inúmeras evidências científicas que a Terra tem uma superfície irregular, quase esfeirodal, como o grego Eratóstenes, por volta de 240 a.C., já apontava após observar a incidência da luz do Sol sobre poços feitos em diferentes cidades, ainda há aquelas pessoas que não compactuam com essa corrente de pensamento. E se não bastasse a teoria da Terra plana, recentemente, surgiu uma ideia ainda mais estranha. Para alguns, o nosso planeta, na verdade, tem o formato de uma rosca.

Essa tese surgiu como uma piada em um fórum do site da Sociedade da Terra plana, em 2008, mas acabou ganhando certa popularidade. Quatro anos depois, um dos pioneiros da sociedade terraplanista, Varaug, apresentou a teoria da Terra em formato de rosca em detalhes. Segundo ele, o planeta em que habitamos possui um gigantesco buraco no seu centro. Esse enorme orifício seria invisível porque a luz se desdobraria, seguindo a curvatura da rosquinha.

Obviamente, não há como justificar cientificamente uma teoria dessas. Os próprios cientistas consideram a teoria da Terra em formato de rosca ridícula. De acordo com a astrofísica Tabetha Boyajian, se o nosso planeta tivesse formato de rosca não haveria noite e dia. Além disso, o Sol atingiria a Terra de forma desigual, provocando uma variação violenta nas temperaturas. Não é de se duvidar que, futuramente, os adeptos da Terra em forma de “donut” não promovam uma excursão até o “buraco da rosca”, assim como os terraplanistas planejaram para chegar na borda da Terra plana.

João Baptista Favero Marques