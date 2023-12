Nesta quinta é o último dia para pagar IPVA com desconto máximo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Isso porque quem quitar o tributo até hoje tem 6% de desconto e não incorrerá na variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS) – que pelos índices inflacionários deve ficar em 4,53% –, gerando uma redução potencial de 10,53%.

Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar adolescente em Santa Maria

Na virada do ano, a atualização monetária é estimada em 4,53%. Além disso, há os descontos de Bom Motorista, que podem chegar a 15%, e Bom Cidadão, com até 5% de redução no valor. A soma de todos os descontos máximos pode representar uma redução de até 28,06% para o pagamento em dezembro.

Matagal às margens da Avenida Integração invade calçada

A taxa de licenciamento e a multa podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou a placa e o Renavam do veículo.