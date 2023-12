O novo salário mínimo em 2024

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dos 1.302,00 em 2023 o salário mínimo no Brasil passará a valer 1.412,00 neste próximo ano. Um aumento de 110,00 reais.

Posto de saúde é alvo de criminosos em Alegrete

A maioria da população brasileira (60,1%) vive com até um salário mínimo per capita por mês em 2023, cerca de 34.766 milhões de pessoas. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais 2023, pesquisa do IBGE que traça um perfil das condições de vida da população brasileira.

O valor da cesta básica, agora neste mês de dezembro, está em 271,00. O salário mínimo serve para alimentação, água, luz, moradia e outros gastos de uma família.