Nível de inundação do Rio Ibicuí em Manoel Viana dá uma trégua

Nesta segunda-feira (18), o nível do Rio Ibicuí em Manoel Viana deu uma trégua e segundo a Defesa Civil no município, a situação é estável. Segundo registro na estação automática da CPRM/ANA às 8h30min, o nível do rio estava em 11m88cm, com 2m20cm acima do nível de inundação.

No entanto o município não tem desabrigados, e de acordo com a Defesa Civil, 21 famílias saíram de casa de forma preventiva e 48 pessoas estão em casas de familiares e amigos, recebendo auxílio da prefeitura de Manoel Viana.

Na cidade os bairros atingidos foram parte da Restinga, Navegantes e Progresso, e a situação é monitorada pela Defesa Civil do município que está no auxílio das famílias que foram desalojadas.

Nas últimas 12 horas, o nível do rio recuou um centímetro. Ontem (17), às 20h30min o nível era de 11m87cm. O acumulado de chuva nas últimas 120 horas é de 75,6mm. Já a previsão entre segunda e sexta-feira (22), segundo o Climatempo está estimada em 171mm de chuva acumulada.

