Violência doméstica| Homem bate na companheira, mas não é preso porque ela não quis denunciá-lo

Na madrugada de sexta-feira(21), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica no bairro Dr. Romário Araújo de Oliveira. Por volta das 5h30min, os policiais chegaram ao local e encontraram uma mulher de 32 anos que relatou ter sido agredida pelo seu companheiro de 41 anos durante uma discussão.

De acordo com o relato da vítima, o acusado teria puxado seus cabelos e a agredido com um chute na barriga, além de proferir diversas ofensas. Com medo de mais agressões, a mulher saiu de casa, mas retornou alguns minutos depois e encontrou o homem ainda mais alterado.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a Delegada de Plantão determinou o registro simples da ocorrência. Isso porque, apesar das agressões, a vítima não demonstrou interesse em processar o suspeito ou solicitar medidas protetivas de urgência contra ele. Infelizmente, casos de violência doméstica são bastante comuns.