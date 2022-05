Nível do Ibirapuitã oscila e volta a ficar quase 12m acima do normal

Share on Email

Na segunda aferição deste domingo (1°), de acordo com a Defesa Civil, o nível do Rio voltou a ter um pequeno crescimento e, ao meio-dia, estava 11m98cm acima do normal. Mas a boa notícia, é que mantém o recuo nas laterais, destaca a D.C.

Devido a instabilidade do tempo e a chuva que ocorreu em Santana do Livramento, o nível poderá ficar oscilando nessas próximas horas.

A previsão ainda é de chuva para esses próximos dias, pelo menos até terça-feira, contudo, para Alegrete a precipitação não deve passar de 50mm durante os três dias, de acordo com a Climatempo.

Ainda há um número muito expressivo de pessoas que deixaram suas casas, até o momento, mais de 2 mil.

O trabalho da Defesa Civil com apoio do Exército e voluntários se mantém intenso.

No município, a prefeitura disponibilizou quatro abrigos para a população. O ginásio Oswaldo Aranha (lotado), Posto do Bairro Macedo, ginásio Honório Lemes, Creche Santa Terezinha e IRMA.

A prefeitura solicita também apoio da comunidade com doações de colchões, agasalhos, alimentos e produtos de limpeza, que podem ser entregues na Defesa Civil.

O tráfego na ponte Borges de Medeiros está liberado.