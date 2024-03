Nível do Rio Ibirapuitã em declínio em Alegrete, e previsão dos próximos dias preocupa

Até o hoje, 19, o registro é de 163 mm em Santana do Livramento em março de 2024, o que representa 146% da média normal para o mês. Em Livramento, choveu mais de 100 mm nos últimos dias, e a previsão do tempo indica mais de 116 mm.

Como na cidade fronteiriça está a nascente do Rio Ibirapuitã, que cruza a cidade de Alegrete, cresce a preocupação à medida que o nível do Rio pode subir com a baixa da água de Santana do Livramento.

Em Alegrete, o acumulado de chuva é de 288mm. O boletim da Defesa Civil de Alegrete, divulgado hoje às 18h, informa que o nível do rio Ibirapuitã está em 10,55 metros, o que corresponde declínio em relação ao início da manhã que estava 10,75mm. A inundação atingiu 134 pessoas e 49 famílias, resultando em 27 famílias desabrigadas, com 75 pessoas desabrigadas, e 22 famílias desalojadas, com 59 pessoas desalojadas.

Os abrigos em funcionamento são o Ginásio IEE Oswaldo Aranha e o Posto do Bairro Macedo, e os bairros afetados incluem Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar. A Defesa Civil pode ser contatada pelos números (55) 3120 1065 ou (55) 99158 9544. Observa-se que as operações de mudança estão sendo conduzidas pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, com o apoio do Exército Brasileiro. Por questões de segurança, essas operações devem ocorrer durante o período diurno.