Família de participante do BBB, Matteus Amaral, é cercada de carinho em comemoração especial

O padrasto Luciano Noetzaold (Ibirocai), o irmão Luan e a avó Neuza França, também desfrutaram do bifão do estabelecimento, cercados pelo carinho do público que os abordava para fotos e conversas de apoio. Em meio às lembranças, Luciane compartilhou histórias de sua juventude no colégio Lauro Dornelles, onde foi colega de Giovane, e dos tempos de diversão nos CTGs Capela Queimada e Aconchego dos Caranchos, onde acompanhava a família do radialista.

Luciane também comentou, é claro, sobre o Big Brother. Disse que ficou impressionada com a beleza da BBB Denisiane com quem o filho teve um breve namoro na casa mais vigiada do Brasil. Ela conheceu a Anny quando foi ao Rio de Janeiro no primeiro Paredão do filho, inclusive foi quando a participante foi eliminada da casa. Além disso, destacou que tem certeza de que Matteus, ao sair, se puder, vai dar uma propriedade rural para a Vovó Neuza.

Luciano Ibirocai contou detalhes da infância de Matteus e de quando assumiu o papel de pai junto ao guri, que na época tinha apenas 3 anos. Fez questão de destacar o amor que foi despertado em seu coração e o quanto Matteus se tornou um filho exemplar.

No dia 31 de março, a Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo estarão realizando uma grande mateada na Praça Getúlio Vargas com o nome de “Amigos do Mateus”. A família está empolgada com o evento, que promete uma grande estrutura e já tem presença confirmada do Grupo Xixando e do cantor Édson Vargas.