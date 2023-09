Nível do Rio Ibirapuitã segue em alerta e mais de 90 pessoas seguem desabrigadas em Alegrete

Dados da estação automática da CPRM/ANA na manhã desta terça-feira (26), às 8h, o nível estava em 9m27cm. Em 12 horas a água subiu 1cm, embora a cota seja de alerta o momento é de estabilização do nível.

Jovem é assediada por homem que frequenta academia no mesmo horário

No município a Defesa Civil reitera que a cheia do rio atingiu 266 pessoas, com 31 famílias desabrigadas. São aproximadamente 90 pessoas em abrigos disponibilizados pela prefeitura. Bairros como a Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário foram atingidos e deixaram 176 pessoas desalojadas, são 61 famílias em casas de parentes, amigos e instaladas em barracas na rua próximo as suas casas.

Conforme dados colhidos da estação pluviométrica da CPRM, nas últimas 24 horas a precipitação em Alegrete é de 9mm e a previsão do Climatempo prevê 70mm para esta terça. A Defesa Civil está com dois contatos: (55) 3961 1707 / (55) 991589544, visando atender a população.