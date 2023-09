AVF vence, mas deixa escapar na prorrogação o acesso à Série Ouro

No último sábado (23), ocorreu as quartas de finais da Série Prata entre AVF e AFA. O confronto era cercado de expectativa em virtude de garantir uma vaga antecipada para a disputa da Série Ouro 2024.

No confronto da ida a equipe assisense venceu pelo placar de 5 a 3. Já no jogo de volta a equipe de Manoel Viana precisava vencer no tempo normal para forçar a prorrogação, onde na mesma jogaria pelo empate.

O ginásio Henrique Nemitz estava completamente lotado, com uma festa linda de ambas torcidas. O jogo começou e a equipe visitante abriu o marcador numa jogada de combinação rápida, a equipe da AVF não sentiu o revés e chegou ao empate numa jogada de escanteio. A partir desse momento, a equipe da casa dominou por completo o confronto e venceu a partida no tempo normal pelo placar de 5 a 4.

Na prorrogação a equipe de “São Chico” precisava vencer a equipe vianense em virtude de ter feito campanha pior que o time da casa. No fim do primeiro num contra ataque fulminante, Yan Carioca, de bico fez 1 a 0 para equipe da AFA.

No segundo período do tempo adicional, a equipe da AVF veio com tudo pra cima e conseguir empatar, porém, esbarrou numa noite iluminada do goleiro Jack. Faltando 5 segundos para o fim da prorrogação, Puia deu números finais a partida, AFA (2) X AVF (0), esse resultado garantiu a equipe assisense na Série Ouro 2024, enquanto a equipe de Manoel Viana continua na Série Prata.

Fotos: assessoria de imprensa AFA