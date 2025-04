No Brique na Praça, Escoteiros Honório Lemes veem de perto o que é empreendedorismo

Procurando incentivar a iniciativa, criatividade e o empreendedorismo, os escoteiros participaram do Brique da Praça no último dia 12. Segundo Adão Roberto Rodrigues, que coordena o Grupo, eles visitaram vários stands, conversaram com os vendedores e observaram as diversas formas de comércio.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, com 35 anos de história, tem como missão contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, incentivando a formação de cidadãos responsáveis e atuantes na comunidade. A instituição, ligada à Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, oferece atividades educativas e recreativas para crianças a partir de 6 anos de idade, divididas em três categorias:

Lobinhos: 6 a 9 anos

Escoteiros: 10 a 14 anos

Seniores: 15 a 17 anos

As atividades do grupo acontecem aos sábados, das 14h às 17h, no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (55) 999566385.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, o mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento, convida crianças e jovens a fazerem parte dessa história de aprendizado, amizade e serviço à comunidade.