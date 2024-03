No Dia do Consumidor, uma comerciária relata o golpe que caiu em Alegrete

O caso dessa senhora a deixou em choque e ela quase entrou em depressão. A aposentada, que optou por preservar o seu nome, disse que o crime é tão bem feito que mandam até documentação para os “clientes”. – Eu só fui saber que era golpe quando fui no banco em que haviam feito o empréstimo, em meu nome, aqui em Alegrete, e eles disseram: “A senhora foi vítima de golpistas por telefone”.

Ela conta que criminosos, com muita lábia, que pareciam ser os melhores amigos dela, mostraram todas as vantagens da negociação. Diz a vítima que eles trocam de números de telefone toda hora e assim vão pegando mais pessoas, atesta. A comerciária vai ter que pagar 84 vezes de 310 reais para outra pessoa que usou seus dados, seu nome em próprio benefício.

“Não temos nenhuma proteção, essa é a realidade. Registrei BO, estou com advogada, mas meu dinheiro, que sai direto da minha conta, não terei de volta. É grave o que fazem com nossos aposentados no Brasil. As quadrilhas têm todos os nossos dados e nos conhecem melhor que nós, salienta. Acredito que o governo federal teria que criar algo para proteger dados das milhões de pessoas aposentadas deste país”.

O Procon sempre lembra que a família ou os próprios aposentados devem sim se proteger, não dar cartão para ninguém receber por eles e evitar, ao máximo, fazer empréstimos, principalmente por telefone.