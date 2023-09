Santa Casa de Alegrete investe mais de R$ 2 milhões em melhorias

Alegrete testemunhou um marco importante no fortalecimento de sua infraestrutura de saúde. As novas alas da Santa Casa de Alegrete foram oficialmente inauguradas, representando um compromisso conjunto em melhorar os serviços oferecidos por este hospital essencial.

A Unidade de Hemodiálise, agora conhecida como Unidade Jarbas Mendonça Aurélio, é um exemplo notável desse esforço colaborativo. Esta unidade não apenas permitirá um aumento significativo, de 30%, nos serviços de hemodiálise em relação à antiga Empresa Renal Clínica, mas também foi completamente remodelada, com a substituição de equipamentos desgastados e a aquisição de seis novos aparelhos. O nome da unidade homenageia o médico da Santa Casa, Dr. Jarbas Mendonça Aurélio, cujo comprometimento com seus pacientes e colegas é lembrado desde seu retorno a Alegrete em 1964, até seu falecimento em agosto de 2018.

A outra adição vital à infraestrutura da Santa Casa é a Usina de Oxigênio, agora chamada de Usina de Oxigênio Euclides Souza Dorneles. Esta usina tem a capacidade de atender a toda a demanda diária do hospital, com uma impressionante reserva de 96 horas de uso contínuo de oxigênio. O nome Euclides Souza Dorneles é uma homenagem a alguém que dedicou anos de sua vida ao hospital, começando como profissional de enfermagem e trabalhando em vários setores até se aposentar como chefe do setor de Manutenção, em 2004. A presença de Euclides e seus familiares no evento de inauguração destaca o laço estreito que ele tinha com a Santa Casa.

Além dessas adições fundamentais, um novo espaço multidisciplinar e de descanso foi criado. Este espaço abriga salas para serviços de apoio essenciais para a entrega de cuidados em saúde. Também inclui uma sala ampla de 200 metros quadrados, climatizada e equipada com poltronas reclináveis, destinada ao descanso dos funcionários do hospital durante seus intervalos. Este espaço foi nomeado em homenagem a Sebastião Fialho Guedes, um fisioterapeuta que serviu na Santa Casa desde 2001, demonstrando sempre dedicação e humanidade em seu trabalho. Sua vida foi tragicamente interrompida enquanto estava em plena atividade, vítima da Covid-19.

O investimento total nessas novas alas ultrapassou a marca de R$ 2 milhões. O Programa Avançar na Saúde, fase 3, do Governo do Estado, contribuiu com R$ 634 mil, enquanto o restante veio por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Afondo Motta, Liziane Bayer, Marlon Santos e Fernanda Melchiona, além do Senador Luis Carlos Heinze. A Prefeitura Municipal de Alegrete e as doações generosas da comunidade também desempenharam um papel vital nesse empreendimento significativo para a saúde de Alegrete. Com essa inauguração, a Santa Casa de Alegrete reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços de saúde e o bem-estar da comunidade que atende.í