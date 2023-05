No sábado, Saúde vai estar com ESFs e Unidade Móvel vacinando contra a influenza

Essas mudanças bruscas de temperaturas são, inevitavelmente, causas para doenças respiratórias, principalmente, em crianças e idosos. A proteção a grupos prioritários e a população, em geral, para gripes no caso da Influenza pode ser através da vacina.

Em Alegrete, o setor responsável da Secretaria da Saúde informa que a vacinação contra a influenza continua com os grupos prioritários. Até o dia 3 de maio já haviam sido vacinados 36% de pessoas com 60 anos ou mais; 23% das gestantes; 18% de puérperas e 11% de crianças. E 40% dos trabalhadores da saúde, aqui da cidade, já se imunizaram para a influenza.

A vacina, de acordo com Juliana Michael, do setor de imunizações da Secretaria da Saúde está disponível em todas as ESFs com salas de vacinas no Município. Neste sábado, dia 6, das 8h às 17h, as unidades de saúde estarão abertas para vacinação e uma unidade móvel estará no calçadão vacinando quem ainda não foi imunizado contra a Influenza em Alegrete.