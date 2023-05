Chuva intensa provoca alagamentos em alguns pontos da cidade

A chuva das últimas 24h, de acordo com estação Hidrometeorológica Alegrete, operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), registrou mais de 63mm, em Alegrete. Em vários pontos da cidade, na região central e nos bairros alguns pontos ficaram alagados o que provocou transtornos, nesta tarde.

No bairro Jardim Planalto, Sepé Tiaraju, Dr Romário, Segabinazzi, Nilo Soares Gonçalves, Avenida Eurípedes Brasil Milano e a região Central como General Sampaio e Rua Dos Andradas em determinados pontos e horários, a redação recebeu informações de áreas alagadas.

De acordo com a Defesa Civil até o momento, apenas uma família solicitou o auxílio com lonas, na ERS 507, em direção ao Frigorífico. O coordenador Renato Grande pontuou inclusive que, nesta manhã, no interior do Município ainda estavam solicitando caminhão Pipa. A previsão até domingo é de mais de 270mm de chuva em Alegrete. De acordo com MetSul, nesta sexta-feira a precipitação pode chegar a 112,2 mm e no sábado (6), mais 57.5 mm de chuva forte que se estende até o domingo, que traz uma previsão de 109.8 mm de chuva. O tempo instável deve seguir nos próximos dias dando a chuva trégua apenas na segunda-feira.