Nos 150 anos, Santa Casa recebe homenagens e reverencia colaboradores e amigos

Um século e meio de vida. A melhor definição para essa trajetória é gratidão. Esse foi o sentimento durante a Sessão Solene da Câmara Municipal de Vereadores, em homenagem aos 150 anos da Santa Casa. A sessão, proposta pelo vereador Cleo Trindade, aconteceu na noite de quarta-feira, dia 17, e reuniu um grupo de funcionários da Santa Casa, representando todos os setores do hospital. Diretores e vereadores destacaram a importância das pessoas nesse contexto, da comunidade hospitalar e da comunidade que sempre atendeu as demandas, diante de diversas crises econômicas e sanitárias pelas quais o hospital já passou.

Dando sequência às comemorações do aniversário da Santa Casa, no dia 19, sexta-feira, funcionários do hospital reuniram-se no pátio da entidade para um almoço, oferecido pela diretoria e por apoiadores do comércio local.

Foi um momento de muita emoção, onde o canto de parabéns a você culminou com a entrega de certificados que homenagearam alguns dos funcionários mais antigos da Santa Casa.

O prefeito Marcio Amaral esteve também no evento, ocasião em que destacou o trabalho realizado pelos funcionários da Santa Casa.

Durante esses 150 anos, muito se tem para lembrar. Desde os seus visionários fundadores, passando por um a um dos que deram a sua contribuição de trabalho, amor, tempo e dedicação, para chegar ao dia de hoje e comemorar o sesquicentenário da existência do único hospital do município e referência na região.

Na próxima semana, os 150 anos continuarão a ser comemorados. Na tarde do dia 25, com a presença do Governador do Estado, Ranolfo Vieira Junior, e da Secretaria de Saúde do Estado, Arita Bergmann, serão inauguradas três novas instalações da Santa Casa: o Bloco Cirúrgico, a Hemodiálise e a Unidade de Cuidados Intermediários.

À noite, no CTG Farroupilha, será a vez da comunidade ser homenageada. Autoridades politicas, militares e civis da região, juntamente com representantes empresariais de diversos segmentos da comunidade serão evidenciados. A palavra gratidão continuará na pauta, dessa vez, a Santa Casa enaltecerá o seu agradecimento a quem sempre contribuiu com o hospital.

O provedor da Santa casa, Roberto Segabinazzi, destaca o zelo e a generosidade das pessoas, incluindo funcionários, equipe médica, irmandade, empresários, entidades públicas e privadas e a comunidade, que sempre foram humanas e desprendidas e contribuem com a entidade. “Essa casa sem mantém viva e luta pela vida, porque nunca caminhou sozinha e porque todos fazem parte dessa história, todos vivem a Santa Casa”, concluiu.