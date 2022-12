Nós os Ritmistas dá largada em grande estilo para o Carnaval 2023

A escola de samba que tem como Presidente Rafael Faraco, realizou também, o lançamento do samba enredo `Yialodè com o compositor e músico carioca Bico Doce, da Mangueira.

Com a casa cheia, Rafael Faraco destacou a importância do momento depois de mais de oito anos sem carnaval de rua, na cidade.

“Estamos muito felizes, pois esse foi um sonho de muitos que deu certo e está com esse grande resultado com o público que está aqui, além de toda a comunidade, principalmente, pelo projeto que encaminhamos á empresa Rumo e ter a nossa quadra no seio de onde a Escola foi sedimentada. Foram 35 dias de muito trabalho, foi feito um milagre, mas a festa neste momento é para concretizar essa realização.”- citou.

A noite contou com ensaio da bateria, apresentação das Musas da escola, harmonia e do músico carioca Bico Doce da Mangueira, além de Daniel Rodrigues e banda. O mestre de cerimônias foi o músico e radialista Juliano Cristaldo.

Dono de armazém é assassinado no bairro Nilo Soares Gonçalves

Para encerrar, o carnavalesco Rafael Faraco acrescentou que o local é para a comunidade e terão muitos projetos sociais, como no dia 18 a festa de Natal para as Crianças com mais de 2 mil cachorros -quentes e brindes que estão arrecadando. O local ainda vai contar com churrasqueiras que serão, que serão feitas no entorno da quadra para uso comunitário.

Jovem é assediada por homem que frequenta academia no mesmo horário

O enredo

Sob a proteção de Mãe Oxum e a energia de cinco guerreiras pretas de Alegrete, Nós Os Ritmistas orgulhosamente se rende às suas sacerdotisas, exaltando a força, a resistência e a luta da mulher preta.

Ìyálodè será o enredo de Nós Os Ritmistas para o carnaval de 2023, promessa de muita axé com a vermelho e branco na passarela Darci Oviedo Cruz.

Ìyálodè é um termo utilizado na Nigéria para distinguir e classificar aquelas mulheres que tem uma certa liderança na sociedade, e são consideradas as damas da sociedade.



Para o carnavalesco, Rafael, a escola quer exaltar a força da mulher preta, a luta contra o preconceito, exaltar aquelas que não se curvam diante das adversidades do racismo e do machismo.



“Iremos personificar essas damas da sociedade homenageando cinco mulheres pretas que viveram em nossa cidade”, destaca Faraco.