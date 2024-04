Nos próximos três dias há previsão de mais de 100mm de chuva em Alegrete

Share on Email

Estamos quase no meio do mês de abril, e esse será mais um fim de semana com previsão de chuva para Alegrete. Segundo o site meteorológico, Climatempo, o montante de precipitações que deve atingir o Município pode ultrapassar os 100mm.

Neste sábado, o dia começa com 16ºC e máxima não sobe muito, 25ºC. Segundo a previsão, a chuva deve perdurar por todo o dia, com picos maiores entre a manhã e a tarde, 42mm estão previstos, porém, sem alertas de temporais.

No domingo, o dia começa com 19ºC e máxima atinge os 27ºC. Durante esses dias, o maior volume se concentra neste dia (14), com 74mm está apontando o Climatempo. Além disse, o período deve ser menor em relação ao sábado, somente na manhã.

Segunda-feira (15), o padrão se mantém. O dia começa com 16ºC e temperatura atinge os 26ºC, já nas precipitações, estão previstos 44mm, subdivididos nos três períodos do dia.