Ciclista alegretense integra equipe de Portugal e já treina para competições na Europa

A ciclista alegretense Mariana Piccoli já está em Portugal. Ela aceitou o convite da equipe de ciclismo Maiatos Team e vai passar a temporada na cidade de Maia, um distrito de Porto em Portugal.

“Vou participar de algumas competições em Portugal e Espanha. Já pedalei em solo português e está sendo boa a recepção e ambientação”, disse à reportagem por meio de um aplicativo de mensagens. Mariana recebeu o convite depois de alguns resultados positivos que conquistou em corridas de alto nível em 2023 realizadas em diversas cidades do Brasil.

“Mais uma atleta que chega a Portugal para reforçar a nossa equipa, no projecto Maiatos Performance Center em plena Serra da Estrela. Uma jovem ciclista para reforçar a nossa equipa no escalão de Elite, bem vinda à nossa equipa Mariana Piccoli, a nossa ciclista com nacionalidade Brasileira. Que seja uma época de muito sucesso desportivo”, destacou em sua rede social a equipe Maiotos Team.

A alegretense foi a melhor ciclista gaúcha no brasileiro de CRI realizado no Paraná. Possui o título gaúcho de estrada. No final do ano passado sofreu uma queda e uma luxação no ombro tirou as chances de faturar mais um estadual. Em 2024, Mariana voltou aos treinos e recebeu esse convite para pedalar no circuito europeu de ciclismo.

