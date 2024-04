Definidas as chaves e datas do Citadino de Futsal Alegrete

Na noite da última quarta-feira (11), ocorreu no salão do Centro Cultural o congresso técnico do Citadino Alegretense de Futsal. Os representantes das equipes puderam expor seus pensamentos sobre alguns quesitos que envolvem a execução do evento.

Foram definidos que os jogos serão realizados às quartas e sextas. Na quarta-feira, a sede será o ginásio da Arena Esporte e lazer, já nas sextas-feiras, o tradicional ginásio do Oswaldo Aranha será novamente sede da competição Municipal. Confira abaixo as chaves dos times da Série A e B.

Chave A

Depor

AABB

ASSAD

CAID

FNP

Chave B

REAL

Fortaleza

Center Fotos

New Castle

Aimoré

Série B:

Chave A

– Raça

– ⁠Eliseos Futsal

– ⁠Ser Atlas

– ⁠Center Fhotos

– ⁠AGN

Chave B

-Racing

-time a definir

– Cidade Alta

– ⁠Venelle

– ⁠Galáticos/Centenário

O sistema de enfrentamento será em duas chaves de cinco, jogos dentro do próprio grupo e os oito melhores passam ao mata-mata. O início está marcado para o próximo primeiro de maio no ginásio da Arena Esporte e Lazer.