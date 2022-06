NOSSA TERRA Negócios Rurais & Imobiliários, conforto, segurança e agilidade na hora de escolher seu imóvel

Share on Email

Na noite de ontem, (1º de junho), inaugurou NOSSA TERRA Negócios Rurais & Imobiliários, dos sócios-proprietários, Giovane Preto e Cleusa Alves. O evento contou com a presença do Padre Pedro Navarro (Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida) que proferiu a benção do local, familiares, colaboradores, amigos, investidores e imprensa.



NOSSA TERRA Negócios Rurais & Imobiliários surge com a proposta de atender a necessidade de cada cliente na hora de escolher seu imóvel.



A empresa atuará na transação de locação e venda de apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos, além de áreas de terras para arrendamento e venda. Tanto na área urbana quanto na rural, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais conforto, segurança e agilidade na hora de escolher o imóvel.



A equipe traz em sua bagagem a experiência no segmento imobiliário e o desejo de surpreender em todas as etapas da negociação, inclusive quanto à documentação e as possibilidades de financiamento, indicando a melhor oportunidade para cada cliente de forma segura.



NOSSA TERRA Negócios Rurais & Imobiliários está localizada bem no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas, 480.

Telefone: 2026 0807

Aline Menezes