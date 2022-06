Caminhoneiro é preso por dirigir sob efeito de ‘rebite’, na RSC 377, em Alegrete

O Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), realizava patrulhamento e fiscalização de rotina na rodovia quando o caminhão, carregado com mercadorias(diversas), trafegava sentido Manoel Viana /Alegrete.

Durante a abordagem e identificação do condutor, um paulista de 21 anos, percebeu-se que ele estava desorientado e apresentava atitudes suspeitas. Na revista pessoal, foi encontrado no bolso, dele, uma cartela de um medicamento chamado “Nobésio extra forte”, faltando oito comprimidos, dos 15 que compõem a cartela.

Ao ser questionado, o condutor disse que carregou o caminhão em São Paulo, na noite do dia 31 e, desde então, estaria dirigindo sem dormir. Ele parava, rapidamente, apenas para comer e ir ao banheiro.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado à UPA, onde o médico atestou que o indivíduo estava sob efeito de substância psicoativa. Levado à Delegacia de Polícia, a Delegada Fernanda Mendonça, determinou flagrante afiançável em três salários mínimos.

Até o momento em que a matéria foi publicada, a informação era de que o condutor iria pagar o valor que corresponde a quase 4 mil reais. Já o veículo, não apresentava irregularidades e seria liberado para um motorista habilitado.

A prisão do motorista ocorreu durante o trabalho preventivo dos policiais rodoviários estaduais, na RSC 377, em Alegrete.

O medicamento, que foi apreendido, possui em sua composição a droga anfetamina, proibida de ser vendida e consumida no Brasil. A droga costuma ser usada por motoristas para inibir o sono e prolongar a viagem, desrespeitando, assim, a lei do descanso (Lei nº 12.619/12).

Além do medicamento, foi verificado pelos policiais, com base nas informações, que o motorista desrespeitou o período mínimo de descanso, e por isso foi autuado e perdeu pontos na CNH.

O que é Nobesio, também conhecido como Rebite ou Bolinha?

Essa conhecida droga ilícita é da família das anfetaminas, que agem diretamente no sistema nervoso central e faz com que as capacidades físicas e psíquicas fiquem mais rápidas por um determinado tempo.

Mas não é só isso, há muitas reações contrárias e prejudiciais dessas substâncias.

Conheça os efeitos do rebite e saiba porque ele é prejudicial à saúde

Com o objetivo de conseguir dirigir por várias horas sem parar, muitos motoristas usam as anfetaminas para criar essa resistência, porém muitos deles não sabem ou ignoram as consequências do rebite.

A ação da droga tem um período para ser finalizada, sendo assim, sempre que esse tempo vai chegando ao fim, o motorista ingere uma nova dose do rebite e isso vai se repetindo no decorrer do dia.

Para que a eficácia do rebite aconteça como o caminhoneiro quer, é necessário consumir, em média, 20 comprimidos por dia.

Essa quantidade aliada a frequência com que essa substância é consumida faz com que o condutor cria uma dependência e um ciclo vicioso no rebite. O consumo cria uma mistura de sensações no cérebro e, com isso, os reflexos são prejudicados, o que causa a maioria dos acidentes nas vias.

E esta nem é a pior parte. Os efeitos do rebite no corpo causam:

Dor de cabeça

Perda de peso

Aumento do batimento cardíaco e pressão arterial

Visão desfocada

Confusão

Boca seca

Gastrite

Desnutrição

Ansiedade

Entre outras reações.

Quando o consumo já não pode mais ser evitado pelo motorista, os impactos do rebite são ainda mais preocupantes, ocasionando em: