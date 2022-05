Nova conta de energia eletrica terá novo visual; RGE diz que o cliente vai aprovar

Os mais de 3 milhões de clientes da RGE, distribuídos em 381 municípios no Rio Grande do Sul, passarão a ter suas contas de energia em um novo modelo visual. A previsão é que o novo modelo de conta chegue aos clientes a partir da primeira semana de maio. Mais moderna, didática, com informações organizadas e destacadas por cores, o novo layout é resultado uma série de interações com clientes da empresa visando trazer melhorias no entendimento da conta. Além disso, a nova conta já atende a uma determinação da Secretaria da Fazenda visando um novo formato de emissão da Nota Fiscal por parte das distribuidoras de energia. Essa determinação resultou na inclusão de um novo QR Code na parte central da conta.

Buscando deixar a conta mais organizada, foi utilizado um esquema de cores para cada tipo de campo. O texto em azul terá informações sobre datas de leitura e o código da instalação. Em verde, o cliente terá informações financeiras como valor e vencimento da conta, bem como o código para pagamento por PIX na parte esquerda inferior da conta e, em laranja, todos os avisos importantes. “Vamos entregar uma conta ainda mais transparente, que o cliente bata o olho, já identifique a informação que ele busca e entenda cada canto da conta. Isso foi resultado de testes que realizamos junto aos clientes em alguns locais de atendimento, buscando entender a forma mais fácil de organizar as informações”, reforça Rafael Lazzaretti, diretor Comercial das distribuidoras do Grupo CPFL, do qual a RGE é parte.

A empresa destaca, ainda, que as mudanças envolvem apenas a parte visual da conta, além da inclusão de dados fiscais, não havendo qualquer outra alteração em itens comerciais, como tarifa e data de vencimento. Além disso, não haverá mudança na forma como a conta chega aos clientes. Inclusive, aqueles que têm a conta digital, o meio mais prático, fácil e sustentável, também terão a mudança de modelo. O cliente que preferir receber a conta digital, diretamente no seu e-mail, pode solicitar, de maneira fácil e descomplicada, pelo aplicativo “CPFL Energia”.

Em caso de dúvidas, os clientes podem acessar os canais digitais de atendimento, inclusive no site da empresa, os clientes podem ver como é a nova conta e, assim, entender ainda mais as mudanças realizadas.