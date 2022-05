Vascão, empresário apaixonado por bikes, morre aos 52 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Vasco dos Santos, conhecido como Vascão, teve um mal estar no último sábado, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa. O empresário sofreu mais um AVC e ficou internado na UTI, porém, não resistiu e faleceu no início da noite desta terça-feira(17), aos 52 anos.

Nos últimos dias, uma corrente de orações entre amigos e familiares foi realizada em prol da saúde do ciclista que tinha comércio há mais de 20 anos no ramo do ciclismo.

Técnica de enfermagem que perdeu o marido para a Covid, implora: “pelo amor de Deus, se cuidem”

Sempre sorrindo, ele recebia os clientes e amigos em sua loja e, para ele, vender uma bicicleta ia muito além, pois significava o incentivo ao esporte que praticava com muita energia. Ele, que começou com uma pequena oficina, foi responsável pela venda de centenas de bikes, no Município.

Vascão – último pedal

O amigo e cliente Cecílio Serpa descreveu: “que tristeza, perdemos um grande amigo do pedal. Um incentivador para todos que ali buscaram sua primeira bike. Ficam as lembranças e o legado para todos, seu “jeitão”, sempre de bom humor.”

O repórter, amigo, cliente e parceiro de pedaladas, Júlio Cesar acrescentou: “o Vasco como ciclista, agregava e fazia o agito. Como empresário, oferecia o que tinha de melhor para seus clientes, sempre incentivando todos a pedalarem. Uma grande perda. Um cidadão que vai fazer falta tanto no esporte, como no cotidiano da cidade”.

A linda história de amor do casal que morreu em intervalo de 48h

A amiga Deise Parcianello complementou: hoje nos despedimos de um grande amigo, ainda, sem acreditar na partida repentina, gostaria de acordar desse pesadelo. Vascão era um cara apaixonado pela vida, família e amigos. Seu amor maior, eram as duas filhas, Caroline 14 anos e Valentina 04 anos.

Uma pessoa que não media esforços para ajudar qualquer pessoa que chegava nele. Um incentivador do esporte, sempre auxiliando todos que procuravam sua primeira bike.

Vascão

Pessoa de coração gigantesco, andava sempre nas ruas aos gritos pelos amigos, cara barulhento conhecido como Portão de lata, Gordo, Vasco, Vascão – quem não conhecia esse cara?

Andávamos sempre nos pedais com ele, aos gritos! – vamos, vamos, abichada, mortadela, bora- bora.

Tinha uma frase que ele sempre falava: Deus é bom o tempo todo, é fiel – essa era diária.

Vascão já tinha vencido duas batalhas, um câncer de garganta e há anos, um AVC hemorrágico, depois de uma queda de bike(2018). Naquele ano, foram dias de luta, até a transferência para São Gabriel. Porém, agora, na terceira batalha, Deus precisou dele.

Agradeço a Deus por ter sido meu amigão e da minha família por longos anos. Agradeço nossos pedais juntos, nossas conversas, pois muitas vezes fui a psicóloga, mãe, “puxei as orelhas” e ele sabia que quem ama cuida. E agora? Quem vai me incomodar, para eu me cuidar e pedalar?

Vascão sempre será lembrado pelos amigos, pelo sorriso debochado, gritos pelas ruas e aquele abraço apertado, que jamais vamos ter outro igual.

Por último, ganhei um uniforme, novo, do ciclo Vascão, em razão de que parei de pedalar e ele disse que era pra usar quando estivesse andando de caminhonete.

Do virtual ao real: a história de amor que superou mais de 4 mil quilômetros de distância

E a mensagem que fica, é que a vida da gente é uma caixinha de surpresas e temos que aproveitar ao máximo, porque a qualquer momento tudo pode mudar”- encerra muito emocionada.

Vascão

O Grupo Trilha Aventura, que ele fazia parte, também, lamentou a perda do empresário.

Vascão deixa duas filhas, a mãe, duas irmãs, três sobrinhos e uma sobrinha neta, além de uma legião de amigos e clientes.

Nas redes sociais, as mensagens e homenagens são inúmeras.

As últimas homenagens acontecem através da Funerária Angelus, ainda sem mais detalhes.