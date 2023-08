Nova Geração Artigos Gaúchos veste nos trinques peões e prendas para a Semana Farroupilha

A empresa Nova Geração Artigos Gaúchos, 100% alegretense, apresenta toda riqueza de produtos que irão fazer parte das vestimentas de peões e prendas na Semana Farroupilha. Rosenei Gazola, Altair Saviam e Marcela Gazola são os responsáveis por produzir e diversificar os melhores artigos gauchescos da Fronteira Oeste.

A Nova Geração dispõe de um ônibus e uma van que são usados para percorrer todo o RS mostrando a excelência de seus produtos: botas, bombachas sob medida, camisas, cintos, alpargatas de todos números, encilhas, carteiras e facas fazem parte das opções da empresa.

As pilchas são feitas de acordo com o agrado e tamanho do cliente. A sede da Nova Geração está localizada a 1km da Polícia Rodoviária Federal, no lado direito no quilômetro 589 da BR-290. Nos últimos meses, a empresa tem girado o Rio Grande do Sul afora nos diversos eventos tradicionalistas: exposições, rodeios e feiras são os pontos por onde a unidade móvel passou nos últimos tempos.

A direção da Nova Geração coloca-se à disposição da população alegretense e convida a todos para visitar sua sede e conhecer seus produtos. O telefone para contato é o telefone: 55 9 9709 8652 e fique por dentro da linha de artigos gaúchos a pronta entrega. Qualquer dúvida, entre em contato, que teremos o maior prazer em atendê-los.

Fotos: reprodução