Erlan Aita vence Desafio Caverá da Copa União com outros ciclistas de Alegrete no pódio

No último domingo (27), a cidade de Rosário do Sul foi palco da 4ª etapa da Copa União de MTB. Organizada pelo ciclista Márcio Cirolini, a etapa rosariense da competição regional reuniu cerca de 126 ciclistas das cidades de Rosário do Sul, Alegrete, São Francisco de Assis, São Gabriel, Dom Pedrito, Santa Maria, Quaraí, Bagé, Santana do Livramento, e uruguaios de Rivera e Artigas.

A 4ª etapa da Copa União contou com dois percursos, um de 50 km e outro de 35 km, que desafiou os participantes com estradas de chão batido, recentemente patrolada, trechos com muita areia e somado a tudo isto, um vento frio, soprando ao contrário do trajeto.

A largada e chegada foi na pista do Bocão, localizada próximo a BR-158, distante 5km da cidade. A disputa contou com 9 categorias masculinas e duas femininas, com destaque para a boa participação das mulheres que totalizaram 26 ciclistas. Outro ponto positivo foi a presença de jovens na faixa etária de 13 e 14 anos.

A prova passou por estradas com cenários deslumbrantes pela Serra do Caverá e o vencedor na categoria elite foi o alegretense Erlan Aita. Ele precisou de 1 hora e 41 minutos para completar o árduo trajeto e levou o prêmio na elite da etapa. Mais dois alegretenses brilharam na elite, 4º lugar Rodrigo Goulart e Anderson Dorneles Velasques em quinto.

Na elite feminina, Luana Gabriela Alves/Aita Bikes, ciclista radicada em Alegrete foi a grande campeã no trajeto de 35 km, com o tempo de 1h32min. Em 4º lugar, Clariani Rocha/Trilha Aventura, também foi ao pódio entre as mulheres.

Com uma delegação de quase 30 ciclistas, Alegrete ainda teve boa representatividade nos pódios em Rosário. Na Sub-30, Guilherme Toledo foi vice-campeão. Pela Master C2, Salvador Roberto Model ficou em 2º e Otávio Goulart Jaques foi o quarto.

Pela Master C1, Fábio de Carvalho Mion chegou na quinta posição e na Master B2, André Gonçalves também em 5º lugar. Na Master B1, Jones Trindade vice-campeão da categoria. Destaque na Júnior, Davi Lima Refatti com 14 anos foi o 5º colocado na acirrada disputa. Na Cicloturismo, Milton Posser foi o campeão com Alex Refatti em terceiro lugar. A prova ainda premiou todos ciclistas que completaram o percurso e não chegaram entre os 5 primeiros nas categorias, com medalha de participação.

Fotos: Vagner Torres, Kevem Pixel e reprodução