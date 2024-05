Nova licitação para administrar o estacionamento rotativo em Alegrete terá mudanças

No final do mês de junho encerra o período de exploração do estacionamento rotativo pela empresa BR Parking no município de Alegrete. A empresa de Santa Catarina, BR Parking, que venceu o processo licitatório para efetuar as atividades do estacionamento, está com os dias contados para completar 10 anos de exploração da área azul, conforme o contrato que se encerra no mês que vem.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo foi atrás de algumas informações que pudessem apontar como ficará a chamada área azul no mês de julho. O secretário de mobilidade urbana e cidadania, Uilian Rodolfo Almeida, afirma que, até o final do mês o edital do processo licitatório vai para o setor de compras.

O novo edital será um processo novo e vai ser na modalidade concorrência onde as empresa interessadas apresentam suas propostas de acordo com o documento. Conforme apurou o PAT, para a nova empresa que for explorar o estacionamento rotativo, o serviço terá de ser híbrido: 40% no sistema de parquímetros e os outros 60% com atuação humana (fiscal). A licitação passa pela implementação da tecnologia e a percentual de 18% deve aumentar nesse novo processo.

Almeida explica que, gradativamente, haverá aumento na inserção de tecnologia no decorrer do anos, após a familiarização do sistema pela população. Lançado o edital, e após assinatura do contrato se tudo ocorrer bem, a empresa terá 30 dias para começar a administrar a área azul.

Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 monitores, um fiscal e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia, o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.

A reportagem tentou diversos contatos com a BR Parking, e até o momento dessa postagem não havíamos recebido retorno quando a intenção da empresa em continuar no município.