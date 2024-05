Só falta mobiliário para a Casa das mães da Neo e gestantes de alto risco de Alegrete

O local vai servir para abrigar as mães de fora de Alegrete que precisam ficar durante o período em que seus bebês precisam permanecerem internados na UTI Neonatal de Alegrete. São dez leitos disponíveis e também o ambulatório para gestantes de alto risco da região, para atender mães com problemas de gestação”, explica o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi.

Essa obra já está com a sua estrutura física pronta e foi construída com recursos oriundos de repasses do Projeto Avançar 4, fixado em aproximadamente R$ 1,7 milhão e mais 500 mil de emenda parlamentar do Deputado Zucco para a Casa de Acolhimento para Mães da Neonatal e do Ambulatório para Gestação de Alto Risco. A casa das mães da Neo foi feita pela Escala Engenharia & Construção.

Segabinazzi diz que o prédio está pronto, mas ainda não tem o mobiliário e outros objetos, para isso vão precisar de recursos para montar, internamente, o local e só depois abrir para uso de quem realmente vai necessitar desse serviço da Santa Casa de Alegrete.