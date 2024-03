Nova onda de calor, com temperatura acima de 40°, deve chegar a Alegrete a partir de segunda-feira

Uma região de alta pressão está se formando, prometendo trazer a terceira onda de calor do ano para o Brasil. Desta vez, o fenômeno está direcionado principalmente para o oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Apesar disso, municípios de outras regiões gaúchas também não escaparão do aumento das temperaturas, que devem se manter elevadas entre os dias 11 e 15 de março.

O sistema de alta pressão que está se desenvolvendo entre o Paraguai e a Argentina está contribuindo para a manutenção do ar quente e dificultando a formação de nuvens de chuva nos próximos dias. Como resultado, é esperado que uma nova onda de calor impacte diversas áreas do Brasil. Prevê-se que algumas cidades registrem temperaturas até 5°C acima da média durante a próxima semana.

Guilherme Alves Borges, meteorologista da Climatempo, ressalta que a onda de calor terá um impacto significativo em várias regiões, incluindo a Fronteira Oeste, as Missões, o Noroeste e parte do Norte. Para o restante do Rio Grande do Sul, a temperatura deverá variar entre 3°C e 5°C acima da média, embora não seja classificada como uma onda de calor. No entanto, esses dias de calor intenso podem causar desconforto para os moradores.

Em Alegrete, a previsão indica que a temperatura começará a subir acentuadamente a partir desta segunda-feira. Espera-se que os termômetros atinjam os 38ºC no dia 11, 40ºC na terça-feira, 37ºC na quarta-feira, alcançando os 42ºC na quinta-feira e os 40ºC na sexta-feira. No sábado, a temperatura máxima pode chegar a 43ºC. É importante notar que sexta-feira e sábado também têm previsão de chuva, o que pode trazer algum alívio temporário do calor intenso.

Esta previsão de onda de calor ressalta a importância de precauções adicionais para lidar com as altas temperaturas, como hidratação adequada, evitar exposição prolongada ao sol e buscar ambientes frescos e ventilados sempre que possível.