Alunas do Ensino Médio do Emílio Zuñeda destacam mulheres com peça de teatro

As mulheres que ousam enfrentar as limitações impostas pela sociedade e gritam a urgência da garantia de direitos foi reverencida em um teatro na EE Emílio Zuñeda.

O colégio, no Dia Internacional da Mulher, realizou também uma reflexão, por meio da encenação dos alunos que se prepararam para o momento.

As formas como as meninas e mulheres, ainda são tratadas, com sequestros de direitos, com racismo, machismo, gordofobia, homofobia, violência doméstica e feminicódio, abusos outros que devem ser expostos e agressores punidos. Essa observação é da professora Giovana Vargas que se engajou nas atividades do Dia 8 de março.

O colégio Emílio Zuneda reafirma a educação inclusiva e libertária.

A arte é uma forma de expressão e a diretora Rosélia Malmann destacou o teatro dos alunos do primeiro ano do Ensino Médio pelo dia da Mulher. -Foi uma grata surpresa ver nossas alunas “atrizes” representando, em forma de teatro, as lutas e representatividade de nossas mulheres.