Nova Secretária da Saúde alinha ações para continuar atendimento à comunidade

Compartilhe









84 Shares

Com a da pandemia em alta e o aumento de casos positivados de coronavírus, em Alegrete, aumentou também o trabalho nas Estratégias de Saúde da Família-ESFs.

Uma queixa de pacientes, de algumas estratégias, e de que estariam chegando para consultar e por estarem com sintomas gripais não estariam sendo recebidos.

A nova Secretária da Saúde, Haraceli Fontoura de Oliveira, que assumiu dia 13 informa que está tomando conhecimento do trabalho nessa transição, já que a Secretaria da Saúde é uma das maiores e com mais serviços de Alegrete. Uma de suas atividades será visitar as equipes das Estratégias para alinhar ações.

-Como estamos vivendo num pandemia o foco é para este fim, claro que não vamos deixar de atender as outras situações, pondera. Ela informa que uma das medidas, mesmo que as pessoas não sejam daquele território, apresentar sintomas gripais poderão ser atendidas, somente nestes casos mais especifícos.

Em Alegrete, existem 20 ESFs, sendo que quatro com duas equipes e todas atendem 8h por dia.

A nova Secretária diz que assumir uma das maiores pastas do Município, em plena pandemia, é um grande desafio, mas a equipe é capacitada e comprometida e vão dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado pela ex Secretária Bianca Cassaroto, considera.

Vera Soares Pedroso