Nova sede da Justiça do Trabalho é inaugurada em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A nova sede da Justiça do Trabalho foi entregue oficialmente em Alegrete neste dia 8, com a presença da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho Drª Carmem Gonzales, Vice- presidente, alegretense Francisco Rossal de Araújo, corregedores, juíza Dra Fabiana Gallon (que responde pela Junta local), juízes da Comarca de Alegrete, Rafael Echevarria Borba e Marcela Pereira e demais autoridades civis e militares.

A nova sede na Avenida Tiaraju com mais de 400 metros quadrados, vai atender as demandas da Justiça do trabalho de Alegrete e Manoel Viana.

Vara do Trabalho de Alegrete

O prefeito Márcio Amaral disse da importância dessa conquista para a cidade no momento que estamos saindo da pandemia. A Vara do Trabalho está aqui dirimir problemas, onde, muitas vezes os juízes tiram suas vestes de magistrados e se colocam no papel de cidadãos para encontar a melhor maneira de conciliação.

Vara do Trabalho de Alegrete

A Presidente do TRT, Carmem Gonzalles disse que temos que lembrar das pessoas que fizeram história aqui nesta terra – falando de Oswaldo Aranha e Mario Quintana.Temos referências nesses ilustres e outros tantos para realizar nosso trabalho. O vice- presidente, Francisco Araújo, que será o futuro presidente do TRT, disse que trabalharam muito na pandemia e deforma bem diferente. Citou a importância da capilaridade da justiça sempre de portas abertas.

– Não é preciso ser complexo para sermos bons, a Justiça do Trabalho funciona e aproxima as pessoas. Foram dias difíceis em que tivemos que fazer acordo por cestas básicas, porque muitos ficaram na miséria e não tinham nada, uma situação bem difícil, disse Araújo. Ele atestou que para um país ser rico, ele precisa distribuir bem a riqueza e que as pessoas tenham condições dignas de existência.

Em relação aos novos prédios, afirmou não pertencerem aos funcionários, e sim aos contribuintes. E que a nova sede é da cidade e temos que praticar sempre a ideia de cidadania e trabalhar para todos.