Bairros realizam ações solidárias neste final de semana em homenagem às crianças

Neste final de semana, vários bairros irão realizar ações beneficentes em decorrência do Dia da Criança 12 de outubro.

A exemplo do bairro Piola, como descreveu o presidente e integrante da diretoria da UABA, Joceli Oviedo, todos os organizadores precisam seguir alguns critérios estabelecidos pelo setor de vigilância sanitária.

As medidas sanitárias fazem parte dos protocolos. As ações precisam ser comunicadas à Secretaria de Saúde e os formulários preenchidos com horários de realização que, preferencialmente, não ultrapassem duas horas, além de serem no máximo 200 crianças, o ambiente de for fechado deverá ser higienizado a cada hora. Também o uso de touca, luvas e máscara das pessoas que forem servir os lanches.

As crianças devem estar acompanhadas de, no máximo, um adulto e todos de máscara.

Uma reunião realizada com Joceli Oviedo e Daniel Toledo da Vigilância Sanitária foi importante e determinante para a liberação dos eventos que tem como objetivo levar solidariedade, carinho e amor as crianças dos bairros.

No caso do bairro Piola, a ação vai acontecer neste domingo (10), no salão comunitário. Serão distribuídos cachorros-quentes, bolo, doces e também alguns brinquedos.