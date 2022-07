Nova variante do coronavírus é super contagiosa e se espalha rapidamente

Share on Email

O coronavírus gerou mais um mutação super contagiosa que preocupa os cientistas, pois ganha terreno na Índia e aparece em vários outros países, incluindo os Estados Unidos. Segundo a Associated Press, a variante – chamada BA.2.75 – pode se espalhar rapidamente e contornar a imunidade de vacinas e infecções anteriores. Não está claro se pode causar doenças mais graves do que outras variantes da Ômicron, incluindo a proeminente BA.5.

A última mutação foi vista em vários estados distantes da Índia e parece estar se espalhando mais rápido do que outras variantes lá, disse à AP Lipi Thukral, cientista do Conselho de Pesquisa Científica e Industrial do Instituto de Genômica e Biologia Integrativa em Nova Délhi. Também foi detectado em cerca de dez outros países, incluindo Austrália, Alemanha, Reino Unido e Canadá. Dois casos foram identificados recentemente na costa oeste dos EUA, e um terceiro caso nos EUA na semana passada foi identificado.

Na China, Xangai descobriu um caso envolvendo uma subvariante Ômicron BA.5.2.1, segundo um funcionário, sinalizando as complicações que a China enfrenta para acompanhar novas mutações à medida que segue sua política de “zero-covid”. (Com agências internacionais).

A Delegada Regional de Saúde Heilli Temp disse que, por enquanto, estão com cuidados normais e chamando as pessoas acima de 40 anos para a dose de reforço. Ela lembra ser bem importante, em aglomerações, as pessoas manterem o uso de máscara

Com informações GZH