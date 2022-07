Esquadrão Pantera do 6º RCB vence concurso da 2ª Bda C Mec

Share on Email

O 6º Regimento de Cavalaria Blindada participou do Concurso de Ordem Unida, no âmbito Subunidade (Esquadrão), da 2ª Bda C Mec.

Na atividade, o Regimento foi representado pelo 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindado, que participou do concurso realizado na unidade militar.

Esquadrão Pantera obteve a melhor nota do concurso

Com objetivo de aprimorar os padrões de ordem unida das Unidades, possibilitando uma melhor apresentação da tropa nas formaturas, nas paradas e nos simples deslocamentos de serviço, o concurso exaltou aspecto enérgico e marcial dos participantes.

Esquadrão de Fuzileiros levou a melhor na Ordem Unida

Conforme os organizadores, esta atividade é um dos melhores meios para desenvolver o espírito de corpo e a disciplina, fatores preponderantes na formação do militar.

O concurso foi dividido três oficinas: apresentação individual e voltas a pé firme, voltas em marcha e desfile.

Ao final das apresentações, o 6º RCB sagrou-se campeão do concurso com o 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindados.

“Parabéns a todos os militares do Esquadrão Pantera. Demonstraram que somente o comprometimento com a missão, haja o que houver, garante o sucesso e o reconhecimento”, destacaram os coordenadores.

Fotos: 6º RCB