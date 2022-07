Semaneca inicia com enfoque em alunos infrequentes, dificuldades de aprendizagem e violência doméstica

A abertura da 5ª Semaneca, dia 11, na Câmara Municipal contou com a presença de Iara Caferatti, representando o Executivo, presidente da Câmara vereador Anilton Oliveira, Liziane Galvão da 10ª CRE, Márcia Rocha do Conselho Tutelar.

O vereador Moisés Fontoura que idealiza o evento que completa cinco anos falou que um dos objetivos dessa Semaneca se refere a busca ativa de crianças a adolescente que se evadiram da escola na pandemia, assim como a vilolência doméstica.

Antes da fala da Promotora Luiza Losekann, crianças que integram o projeto da ADRA, da Escola Adventista, fizeram uma apresentação.

A promotora, em participação on line, iniciou dizendo que os estudantes foram os mais prejudicados na pandemia. Ela disse que o trabalho em Rede, do MP, com os outros orgãos vem sendo feito, há tempo, nesta busca de quem não está frequentando, assim como da ficha de frequência- FICAE.

A não presença em sala de aula prejudicou o aprendizado lembrou, Losekann. E muitos não retornaram às escolas e isso prejudica ainda mais essa etapa da vida. – Buscamos junto com a Rede envolver as famílias. E, mesmo entre as que voltaram, muitas estão com déficit de aprendizado, acentuado na pandemia, podera.

Daí a importância da busca de saber porque não retornaram, o que pode ser por vários motivos até mesmo a falta de segurança alimentar e outras necessidades, salientou a Promotora de Justiça. Essas questões passam, também, pela Promoção Social do Município que trabalham em Rede.

Citou a questão dos autistas que têm, às vezes, uma frequencia diferenciada em sala de aula e destacou a escola como a principal porta de entrada de velação de direitos que, muita vezes, se deve a violência doméstica contra crianças e adolescentes

.A 5ª Semaneca segue no dia de hoje com o tema: a importâcia a educação e desenvolvimento de crianças e adolescentes.