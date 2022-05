Novas linhas de ônibus melhoram o transporte público em Alegrete

A seguir, confira as linhas, de segunda a sábado:

Vera Cruz x Santos Dumont / Boa Vista x Capão do Angico / Vila Piola x Vila Nova / Vila Favila x Terminal / José de Abreu x Vila Nova / Vera Cruz x Dr° Romário / Especial Restinga / Especial Vila Favila / Vila Prado x Ibirapuitã / Ibirapuitã x Polivalente / Vila Nova x Pedreiras / João XXIII x Nova Brasília / Medianeira x Nova Brasília / Terminal x Nova Brasília / Vila Prado x Vila Nova (Santa Casa) / C1 e C2 / Passo Novo – Rota 1 / Passo Novo – Rota 2 e Passo Novo – Rota 3, totalizando 20 (vinte) linhas.

Em anexo, as linhas, as rotas e seus respectivos horários abaixo:

Horários, Linhas e Rotas

Aos domingos e feriados, 8 (oito) linhas das supracitadas estarão disponíveis. (Vera Cruz x Santos Dumont, Piola x Vila Nova, Terminal x Favila, Ibirapuitã x Polivalente, Vila Nova x Pedreiras, João XXIII x Nova Brasília, C1 e C2). As Linhas João XXIII x Nova Brasília, Piola x Vila Nova e Vila Nova x Pedreiras (passando pelo Bairro Prado) também ficam determinadas a iniciar às 6h da manhã e realizar a primeira volta do turno, com itinerário que sugestiona o atendimento de funcionários de setores essenciais, a exemplo do Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete, em seus horários de entrada, tendo em vista suas essencialidades primordiais em período de calamidade municipal, em decorrência da pandemia da Covid-19.

A capacidade de usuários dentro dos veículos deve respeitar o percentual definido pelo Sistema 3As de Monitoramento, de acordo com o Protocolo Específico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sob o Decreto Estadual n° 55.882/2021 e suas posteriores alterações, sendo possível a disponibilidade de uso de veículos para reforço e atendimento da demanda, além da exigência da continuidade do uso de máscaras, conforme Decreto n° 276/2022.